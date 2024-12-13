В Германии пока не обсуждают отправку войск в Украину

Правительство Германии будет обсуждать размещение своих войск в Украине с партнерами только после того, как сложатся соответствующие условия на земле.

Об этом на брифинге в пятницу, 13 декабря, сказал представитель немецкого правительства Штефен Гебештрайт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

По словам Гебештрайта, развертывание европейских войск в Украине – это "вопрос, который имеет много предпосылок, важнейшим из которых является установление принятого обеими сторонами прекращения огня".

"Сейчас Путин продолжает вести свою безжалостную захватническую войну против Украины", – добавил он, напомнив о российской атаке утром в пятницу с применением более 90 ракет и 200 дронов.

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Представитель правительства указал, что в послевоенный период партнеры вместе с Украиной и между собой должны будут очень внимательно обсудить все вопросы.

Гебештрайт также отметил, что в Берлине приняли во внимание вчерашние заявления лидеров Польши и Франции относительно возможного размещения войск в Украине.

Это дает основания говорить, что "сейчас есть общее понимание, что этот вопрос не стоит на повестке дня как такой, который требует срочного обсуждения и принятия решения, но такой, который будет обсуждаться в определенном будущем", считает он.

Дискуссии о размещении европейских войск на территории Украины впервые публично озвучил французский президент Эмманюэль Макрон в начале 2024 года.

Сейчас, после победы Трампа на выборах в США, они активизировались и в частности обсуждались во время недавнего визита Макрона в Польшу.

По информации СМИ, во время встречи в Париже 7 декабря избранный президент США Дональд Трамп сказал, что Европа будет вынуждена взять на себя основное бремя обязательств по поддержке Украины, в частности отправить свои войска для контроля за "прекращением огня".