Тиктокеры уезжают из Румынии на фоне проверки их роли в президентских выборах

Румынские TikTok-инфлюенсеры, которые помогли раскрутить антизападного кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску, выехали из страны на фоне проверок со стороны налоговых органов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Налоговые органы Румынии начали расследование по обращению избирательной комиссии, которая попросила тщательно изучить финансовые операции, связанные с избирательной кампанией Джорджеску.

Инфлюенсеры TikTok, часть из которых имеет связи с организованной преступностью, сообщили, что они покинули Румынию всего за несколько дней до начала обысков.

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Они публиковали изображения сухопутной границы или самолетов, сопровождая их подписями вроде "прощай" и "скучаю по тебе".

В рамках расследований инфлюенсеров обвиняют в получении значительных платежей за продвижение контента в пользу Джорджеску – который официально задекларировал нулевые расходы на свою кампанию.

Одной из ключевых фигур под следствием является Богдан Пещир, который, как утверждается, выплатил румынским тиктокерам 1 миллион евро.

На прошлой неделе власти провели обыски по трем адресам, связанным с Пещиром, изъяв в рамках расследования 7 миллионов долларов в криптовалюте.

Некоторые инфлюенсеры уже дистанцировались от кампании Келина Джорджеску, когда его антизападные и крайне правые взгляды стали более известными. Некоторые также признали, что публиковали контент о Джорджеску за оплату, но якобы не знали, что он был кандидатом в президенты Румынии.

Напомним, 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура голосования и решил, что весь избирательный процесс должен начаться заново.

Поводом стали документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.