Финляндия оценит, нужны ли армии страны запрещенные противопехотные мины
Правительство Финляндии оценит возможность поставить на вооружение Сил обороны страны противопехотные мины, которые запрещены Оттавской конвенцией.
Об этом шла речь на заседании финского правительства накануне, сообщает "Европейская правда".
В частности, на заседании речь шла об исследовании по вопросу дополнения возможностей Сил обороны.
В его рамках роль противопехотных мин будет рассмотрена с точки зрения оборонных потребностей и современных сценариев угроз.
"Ожидается, что исследование будет завершено в начале 2025 года. Исследование будет сопровождаться обзором внешней политики и политики безопасности под руководством Министерства иностранных дел", – говорится в сообщении.
После этого будет проведена общая оценка того, следует ли Финляндии изменить свой подход к Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Во время подготовки будут учтены, в частности, изменения в обстановке безопасности, технологические разработки и уроки, извлеченные из ситуации в Украине, а также важность договоров о контроле над вооружениями как части международной договорной системы.
Недавно министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение администрации Байдена впервые отправить противопехотные мины в Украину было мотивировано изменением тактики России на фронте.
Кроме того, бывший министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвал к дискуссии о выходе страніы из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины.