Аварія човна з мігрантами біля берегів Греції: кількість загиблих зросла до п'яти

Внаслідок аварії човна з мігрантами поблизу берегів Греції загинули вже щонайменше п’ять осіб, очевидці також кажуть про багатьох зниклих безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначила берегова охорона Греції, рятувальна операція досі триває.

Наразі 39 осіб – більшість із них із Пакистану – було врятовано вантажними суднами, що курсують у цьому районі. Їх перевезли на острів Крит, повідомили в береговій охороні,

Реклама:

Там також додали, що кількість зниклих безвісти поки не підтверджена.

Катери берегової охорони, торгові судна, італійський фрегат і військово-морська авіація прочісують район відтоді, як грецьку владу попередили про інцидент з судном у п'ятницю ввечері.

Раніше повідомляли, що внаслідок аварії судна загинула одна особа.

Нагадаємо, на початку листопада під час спроби перетнути Егейське море загинули четверо мігрантів: троє чоловіків і жінка.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у січні-жовтні до Греції прибуло понад 48 тисяч мігрантів, що є другим найбільшим показником у Південній Європі після Італії.

Греція розглядає можливість створення центру утримання мігрантів на Родосі, щоб впоратися зі збільшенням прибуття мігрантів із сусідньої Туреччини.