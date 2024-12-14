Крушение лодки с мигрантами у берегов Греции: количество погибших возросло до пяти

В результате аварии лодки с мигрантами у берегов Греции погибли уже по меньшей мере пять человек, очевидцы также говорят о многих пропавших без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отметила береговая охрана Греции, спасательная операция до сих пор продолжается.

Сейчас 39 человек – большинство из них из Пакистана – были спасены грузовыми судами, курсирующими в этом районе. Их перевезли на остров Крит, сообщили в береговой охране,

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Там также добавили, что количество пропавших без вести пока не подтверждено.

Катера береговой охраны, торговые суда, итальянский фрегат и военно-морская авиация прочесывают район с тех пор, как греческие власти предупредили об инциденте с судном в пятницу вечером.

Ранее сообщалось, что в результате аварии судна погиб один человек.

Напомним, в начале ноября при попытке пересечь Эгейское море погибли четверо мигрантов: трое мужчин и женщина.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в январе-октябре в Грецию прибыло более 48 тысяч мигрантов, что является вторым крупнейшим показателем в Южной Европе после Италии.

Греция рассматривает возможность создания центра содержания мигрантов на Родосе, чтобы справиться с увеличением прибытия мигрантов из соседней Турции.