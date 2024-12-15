За пять дней в Сирию из Турции вернулись более 7 тысяч мигрантов

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил в воскресенье, 15 декабря, что более 7,6 тысяч мигрантов из Сирии пересекли турецкую границу, чтобы вернуться домой через пять дней после того, как повстанческие силы свергли режим сирийского диктатора Башара аль-Асада.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Ерликая опубликовал общее количество сирийцев, которые добровольно вернулись из Турции в период с 9 по 13 декабря.

Следовательно, всего за эти пять дней турецкую границу пересек 7 621 мигрант.

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"Мы осуществляем и будем осуществлять управление миграцией с пониманием того, что уважаем права и свободы человека, придерживаемся наших цивилизационных ценностей и не идем на компромисс с общественным порядком и безопасностью", – добавил он.

Напомним, в начале недели Турция объявила, что открывает закрытый с 2013 года пункт пропуска "Яйладаги" на границе с Сирией, чтобы миллионы сирийских мигрантов в Турции могли вернуться на родину.

В четверг, 12 декабря, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: они пообщались об улучшении отношений между странами и последних событиях в Сирии.