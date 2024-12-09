Туреччина заради повернення сирійців відкриває закритий у 2013 році КПП

Туреччина оголосила, що відкриває пункт пропуску "Яйладагі" на кордоні з Сирією, аби мільйони сирійських мігрантів, яких вона приймає, могли безпечно і добровільно повернутись на батьківщину.

Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, його слова наводить Reuters, пише "Європейська правда".

Контрольно-пропускний пункт "Яйладагі", розташований на північно-західному кордоні Сирії, був закритий з 2013 року через бойові дії.

"Ми відкриваємо прикордоний пункт "Яйладагі" для перетину кордону, щоб запобігти будь-яким перевантаженням і полегшити рух", – сказав Ердоган, виступаючи після засідання кабінету міністрів в Анкарі.

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"Ми також будемо керувати процесом добровільного повернення мігрантів", – додав турецький президент.

Раніше в понеділок міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара працюватиме над безпечним і добровільним поверненням додому сирійських мігрантів, яких вона приймає.

Туреччина, член НАТО, приймає близько 3 мільйонів сирійських мігрантів і біженців, що робить її країною, яка прихистила найбільше сирійських громадян, які втекли від громадянської війни.

Туреччина також контролює території на півночі Сирії після кількох транскордонних вторгнень для проведення операцій проти сирійських курдів.

Сотні сирійських біженців зібралися в понеділок на двох прикордонних переходах на півдні Туреччини, чекаючи повернення додому після падіння режиму президента Башара Асада.

У 2016 році Туреччина та ЄС уклали угоду, за якою Брюссель зобов’язався надати Анкарі щонайменше 6 млрд євро, щоб допомогти їй впоратися з мігрантами із Сирії. Туреччина в свою чергу зобов'язалася зупинити мігрантів, які залишають її територію і відбувають до Європи.

У квітні цього року стало відомо, що аудит не зміг встановити, як Туреччина використовує кошти ЄС для біженців.