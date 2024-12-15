Новий премʼєр Франції почне робочий тиждень із зустрічі з Ле Пен

Новий прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру протягом 16-17 грудня зустрінеться з лідерами парламентських фракцій, починаючи з очільниці групи ультраправого "Національного зібрання" Марін Ле Пен.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він розповів в інтервʼю газеті La Tribune Dimanche.

Зустрічі новопризначеного премʼєра Франції з парламентськими лідерами відбуватимуться в порядку зменшення представництва партій у Національній асамблеї.

Партія Ле Пен "Національне об'єднання" отримала більшість місць на дострокових виборах у червні 2024 року, хоч і не змогла забезпечити собі більшість.

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"Моя перша робота – бути будівельником, а якщо не вдасться, то ремонтником", – сказав Байру в інтерв'ю.

Головним викликом для нового очільника уряду Франції стане необхідність ухвалення бюджету на 2025 рік із одночасним скороченням дефіциту, що продовжує зростати.

У Байру немає більшості в парламенті, й він буде залежним від голосів "Національного обʼєднання" так само, як і його попередник Мішель Барньє.

73-річний Франсуа Байру змінив на посаді глави уряду Франці Барньє після того, як його уряд меншості зусиллями відправили у відставку вперше з 1962 року – той протримався рекордно короткий термін, 91 день.

Новий французький премʼєр пообіцяв дотримуватись прозорості в роботі його майбутнього уряду та враховувати інтереси простих французів.

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