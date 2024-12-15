Новый премьер Франции начнет рабочую неделю со встречи с Ле Пен

Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру в течение 16-17 декабря встретится с лидерами парламентских фракций, начиная с руководительницы группы ультраправого "Национального собрания" Марин Ле Пен.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он рассказал в интервью газете La Tribune Dimanche.

Встречи новоназначенного премьера Франции с парламентскими лидерами будут проходить в порядке уменьшения представительства партий в Национальной ассамблее.

Партия Ле Пен "Национальное объединение" получила большинство мест на досрочных выборах в июне 2024 года, хотя и не смогла обеспечить себе большинство.

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"Моя первая работа – быть строителем, а если не удастся, то ремонтником", – сказал Байру в интервью.

Главным вызовом для нового главы правительства Франции станет необходимость принятия бюджета на 2025 год с одновременным сокращением дефицита, который продолжает расти.

У Байру нет большинства в парламенте, и он будет зависим от голосов "Национального объединения" так же, как и его предшественник Мишель Барнье.

73-летний Франсуа Байру сменил на посту главы правительства Франци Барнье после того, как его правительство меньшинства усилиями отправили в отставку впервые с 1962 года – то продержалось рекордно короткий срок, 91 день.

Новый французский премьер пообещал придерживаться прозрачности в работе его будущего правительства и учитывать интересы простых французов.

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