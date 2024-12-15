Телеканал ABC дасть $15 млн фонду Трампа для врегулювання позову

Телеканал ABC News та його ведучий Джордж Стефанопулос у суботу досягли мирової угоди з обраним президентом США Дональдом Трампом, який позивався проти них через наклеп.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Обраний президент США подав до суду на ABC News та Стефанопулоса після того, як той заявив, що Трамп був визнаний винним у зґвалтуванні письменниці Джин Керролл.

Водночас суд присяжних, який розглядав цивільний позов Керролл, у 2023 році встановив, що Трамп сексуально домагався її і обмовив її, але визнав Трампа невинним у зґвалтуванні.

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Згідно з мировою угодою, ABC News виплатитб пов'язаному з Трампом фонду 15 мільйонів доларів, а також 1 мільйон доларів на оплату послуг адвоката обраного президента США.

Крім того, ABC News має додати примітку з висловленням жалю до статті на своєму сайті, де були опубліковані заяви Стефанопулоса.

Мирова угода була досягнута після того, як федеральний суддя у пʼятницю, 13 грудня, наказав Трампу і Стефанопулосу зʼявитись для надання свідчень наступного тижня.

Позов Трампа проти ABC News та Стефанопулоса є лише одним із низки позовів, які новообраний президент США подав проти ЗМІ та своїх політичних опонентів.

Під час своєї президентської кампанії Трамп використовував позови з рекламною метою та просування наративу про те, що політичні вороги несправедливо його переслідують.

Після обрання Трампа президентом США федеральні кримінальні справи проти нього, найімовірніше, закриють або призупинять до завершення строку його повноважень у 2029 році.