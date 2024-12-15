Телеканал ABC даст $15 млн фонду Трампа для урегулирования иска

Телеканал ABC News и его ведущий Джордж Стефанопулос в субботу достигли мирового соглашения с избранным президентом США Дональдом Трампом, который судился против них из-за клеветы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Избранный президент США подал в суд на ABC News и Стефанопулоса после того, как тот заявил, что Трамп был признан виновным в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл.

В то же время суд присяжных, который рассматривал гражданский иск Кэрролл, в 2023 году установил, что Трамп сексуально домогался ее и оговорил ее, но признал Трампа невиновным в изнасиловании.

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Согласно мировому соглашению, ABC News выплатит связанному с Трампом фонду 15 миллионов долларов, а также 1 миллион долларов на оплату услуг адвоката избранного президента США.

Кроме того, ABC News должен добавить примечание с выражением сожаления к статье на своем сайте, где были опубликованы заявления Стефанопулоса.

Мировое соглашение было достигнуто после того, как федеральный судья в пятницу, 13 декабря, приказал Трампу и Стефанопулосу явиться для дачи показаний на следующей неделе.

Иск Трампа против ABC News и Стефанопулоса является лишь одним из ряда исков, которые новоизбранный президент США подал против СМИ и своих политических оппонентов.

Во время своей президентской кампании Трамп использовал иски с рекламной целью и продвижения нарратива о том, что политические враги несправедливо его преследуют.

После избрания Трампа президентом США федеральные уголовные дела против него, скорее всего, закроют или приостановят до завершения срока его полномочий в 2029 году.