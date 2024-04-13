Аварія на канатній дорозі в Туреччині: 174 особи врятували

Останніх із 174 осіб, які застрягли на канатній дорозі над горою на півдні Туреччини в Анталії, врятували в суботу, майже через 23 години після того, як внаслідок падіння опори розбилася одна з кабін.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая оголосив про успішне завершення рятувальної операції у суботу в другій половині дня.

AP

Загалом задіяли 607 рятувальників та 10 гелікоптерів, зокрема команди служби надзвичайних ситуацій AFAD, берегової охорони, пожежників, а також гірських рятувальників з різних куточків Туреччини, повідомили офіційні особи.

Dün akşam Antalya Konyaaltı’nda Sarısu teleferik hattında meydana gelen kazada maalesef 1️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7️⃣ vatandaşımız ise yaralanmıştı.



Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.



Teleferikte mahsur kalan… pic.twitter.com/jzvHoYOdo4 – Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024

Головна прокуратура Анталії розпочала розслідування. Експертна комісія, до складу якої входять інженери-механіки, інженери-електрики та експерти з охорони здоров'я та безпеки, була призначена для визначення причин інциденту.

Раніше повідомляли, що внаслідок аварії на канатній дорозі одна людина загинула та десять травмувались.

Аварія сталась на канатній дорозі в районі Коньяалти, де того дня було особливо багато туристів через свято. З невідомих причин впав один зі стовпів, внаслідок чого одна кабіна розбилася.

Про загиблого повідомляють, що він – громадянин Туреччини, як і майже всі постраждалі; серед них також громадянка Киргизстану.

Нагадаємо, у 2021 році трагічний інцидент на канатній дорозі стався на півночі Італії, 14 з 15 пасажирів в кабіні загинули.

Восени того ж року обірвалась кабіна на канатній дорозі у Чехії, що призвело до смерті однієї людини.