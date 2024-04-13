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Аварія на канатній дорозі в Туреччині: 174 особи врятували

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Новини — Субота, 13 квітня 2024, 18:01 — Андрій Синявський

Останніх із 174 осіб, які застрягли на канатній дорозі над горою на півдні Туреччини в Анталії, врятували в суботу, майже через 23 години після того, як внаслідок падіння опори розбилася одна з кабін.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая оголосив про успішне завершення рятувальної операції у суботу в другій половині дня.

 
AP

Загалом задіяли 607 рятувальників та 10 гелікоптерів, зокрема команди служби надзвичайних ситуацій AFAD, берегової охорони, пожежників, а також гірських рятувальників з різних куточків Туреччини, повідомили офіційні особи.

Головна прокуратура Анталії розпочала розслідування. Експертна комісія, до складу якої входять інженери-механіки, інженери-електрики та експерти з охорони здоров'я та безпеки, була призначена для визначення причин інциденту.

Раніше повідомляли, що внаслідок аварії на канатній дорозі одна людина загинула та десять травмувались.

Аварія сталась на канатній дорозі в районі Коньяалти, де того дня було особливо багато туристів через свято. З невідомих причин впав один зі стовпів, внаслідок чого одна кабіна розбилася.

Про загиблого повідомляють, що він – громадянин Туреччини, як і майже всі постраждалі; серед них також громадянка Киргизстану. 

Нагадаємо, у 2021 році трагічний інцидент на канатній дорозі стався на півночі Італії, 14 з 15 пасажирів в кабіні загинули. 

Восени того ж року обірвалась кабіна на канатній дорозі у Чехії, що призвело до смерті однієї людини. 

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