Аварія на канатній дорозі в Туреччині: 174 особи врятували
Новини — Субота, 13 квітня 2024, 18:01 —
Останніх із 174 осіб, які застрягли на канатній дорозі над горою на півдні Туреччини в Анталії, врятували в суботу, майже через 23 години після того, як внаслідок падіння опори розбилася одна з кабін.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая оголосив про успішне завершення рятувальної операції у суботу в другій половині дня.
Загалом задіяли 607 рятувальників та 10 гелікоптерів, зокрема команди служби надзвичайних ситуацій AFAD, берегової охорони, пожежників, а також гірських рятувальників з різних куточків Туреччини, повідомили офіційні особи.
Dün akşam Antalya Konyaaltı’nda Sarısu teleferik hattında meydana gelen kazada maalesef 1️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7️⃣ vatandaşımız ise yaralanmıştı.– Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024
Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.
Teleferikte mahsur kalan… pic.twitter.com/jzvHoYOdo4
Головна прокуратура Анталії розпочала розслідування. Експертна комісія, до складу якої входять інженери-механіки, інженери-електрики та експерти з охорони здоров'я та безпеки, була призначена для визначення причин інциденту.
Раніше повідомляли, що внаслідок аварії на канатній дорозі одна людина загинула та десять травмувались.
Аварія сталась на канатній дорозі в районі Коньяалти, де того дня було особливо багато туристів через свято. З невідомих причин впав один зі стовпів, внаслідок чого одна кабіна розбилася.
Про загиблого повідомляють, що він – громадянин Туреччини, як і майже всі постраждалі; серед них також громадянка Киргизстану.
Нагадаємо, у 2021 році трагічний інцидент на канатній дорозі стався на півночі Італії, 14 з 15 пасажирів в кабіні загинули.
Восени того ж року обірвалась кабіна на канатній дорозі у Чехії, що призвело до смерті однієї людини.