В Швейцарии открыли самую крутую канатную дорогу в мире

В Швейцарии самая крутая в мире канатная дорога, соединяющая две деревни в Бернских горах, начала принимать пассажиров.

Об этом сообщает Swissinfo, передает "Европейская правда".

Как отмечается, эта канатная дорога соединяет две деревни в Штехельберг и Мюррен в Бернских горах. Путешествие по крутым скалам Мюрренфлу с наклоном в 159,4% занимает всего четыре минуты.

Мапа: Google Maps

Канатная дорога поднимается на 775 метров вверх по трассе длиной почти 1194 метра. Каждая из двух кабин канатной дороги может вместить до 85 пассажиров.

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Как передают журналисты, в компании Schilthornbahn AG заявили, что канатная дорога может перемещать 800 человек в час, когда работает на полную мощность.

Из-за крутого наклона кабины висят на 11-метровых "рукавах". Их скорость движения составляет семь метров в секунду, и работают они автоматически и без какого-либо персонала.

Камеры и датчики обеспечивают постоянный мониторинг.

Отмечается, что этот проект предусматривает строительство новой системы канатной дороги с тремя секциями, каждая из которых имеет по две кабины. Это устранит потребность в пересадках, сократив время в пути с 32 минут до чуть более 18 минут.

Schilthornbahn AG оценивает стоимость проекта от 90 до 100 млн швейцарских франков ($100-112 млн).

Ожидается, что проект будет завершен к весне 2026 года.

Напомним, в Германии в июле на самой высокой вершине страны погиб от удара молнии 18-летний юноша.

В Турции весной этого года с канатной дороги эвакуировали более сотни человек после падения одной из опор и обрыва кабины, в результате чего один пассажир погиб.