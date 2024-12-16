В Швейцарии открыли самую крутую канатную дорогу в мире
В Швейцарии самая крутая в мире канатная дорога, соединяющая две деревни в Бернских горах, начала принимать пассажиров.
Об этом сообщает Swissinfo, передает "Европейская правда".
Как отмечается, эта канатная дорога соединяет две деревни в Штехельберг и Мюррен в Бернских горах. Путешествие по крутым скалам Мюрренфлу с наклоном в 159,4% занимает всего четыре минуты.
Канатная дорога поднимается на 775 метров вверх по трассе длиной почти 1194 метра. Каждая из двух кабин канатной дороги может вместить до 85 пассажиров.
Как передают журналисты, в компании Schilthornbahn AG заявили, что канатная дорога может перемещать 800 человек в час, когда работает на полную мощность.
Из-за крутого наклона кабины висят на 11-метровых "рукавах". Их скорость движения составляет семь метров в секунду, и работают они автоматически и без какого-либо персонала.
Камеры и датчики обеспечивают постоянный мониторинг.
Отмечается, что этот проект предусматривает строительство новой системы канатной дороги с тремя секциями, каждая из которых имеет по две кабины. Это устранит потребность в пересадках, сократив время в пути с 32 минут до чуть более 18 минут.
Schilthornbahn AG оценивает стоимость проекта от 90 до 100 млн швейцарских франков ($100-112 млн).
Ожидается, что проект будет завершен к весне 2026 года.
Напомним, в Германии в июле на самой высокой вершине страны погиб от удара молнии 18-летний юноша.
В Турции весной этого года с канатной дороги эвакуировали более сотни человек после падения одной из опор и обрыва кабины, в результате чего один пассажир погиб.