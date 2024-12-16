Естонія продовжує фіксувати порушення санкцій РФ попри посилений митний контроль з РФ

Незважаючи на запровадження посиленого митного контролю на східному кордоні ЄС з Росією, Естонія продовжує реєструвати порушення правил імпорту.

Про це повідомив DPA в прикордонному місті Нарва Еерік Пургель з Управління поліції та прикордонної охорони Естонії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

Існують дуже різні санкційні товари, які намагаються ввезти в Росію через прикордонний перехід, сказав Пургель.

З початку війни Росії проти України ЄС запровадив 14 пакетів санкцій проти Росії, багато з яких містять торговельні обмеження. Незабаром має з'явитися ще один пакет – країни ЄС домовилися про це цього місяця.

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Спроби вивезення готівки залишаються серйозною проблемою. "Ми все ще бачимо десятки тисяч євро на день, які намагаються потрапити до Росії в багажі людей", – сказав Пургель, який відповідає за східну Естонію.

Окрім безпілотників, мікросхем і всілякої електроніки, через кордон також перевозять системи супутникового зв'язку Starlink.

Пургель вважає, що суворі перевірки пасажирів, які перетинають кордон, "дуже виправдані", щоб бути ефективними і діяти як стримуючий фактор.

8 серпня Естонія запровадила більш суворі перевірки на пунктах пропуску в Нарві, Койдула і Лухамаа – вони замінили попередні випадкові перевірки, засновані на оцінці ризиків.

З того часу на площі Петрі перед прикордонною станцією на пункті пропуску в Нарві, де щодня перетинають кордон близько 1 600 осіб, утворилися довгі черги.

Естонія вирішила перевіряти багаж усіх мандрівників через масовість спроб порушувати заборону на перевезення підсанкційних товарів. Оскільки сухопутний кордон Фінляндії з РФ закритий вже майже рік, через Естонію їдуть також росіяни, які прямують з або до країн Північної Європи.