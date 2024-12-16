Эстония продолжает фиксировать нарушения санкций РФ несмотря на усиленный контроль с РФ

Несмотря на введение усиленного таможенного контроля на восточной границе ЕС с Россией, Эстония продолжает регистрировать нарушения правил импорта.

Об этом сообщил DPA в пограничном городе Нарва Эрик Пургель из Управления полиции и пограничной охраны Эстонии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

Существуют очень разные санкционные товары, которые пытаются ввезти в Россию через пограничный переход, сказал Пургель.

С начала войны России против Украины ЕС ввел 14 пакетов санкций против России, многие из которых содержат торговые ограничения. Вскоре должен появиться еще один пакет – страны ЕС договорились об этом в этом месяце.

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Попытки вывоза наличных остаются серьезной проблемой. "Мы все еще видим десятки тысяч евро в день, которые пытаются попасть в Россию в багаже людей", – сказал Пургель, который отвечает за восточную Эстонию.

Кроме беспилотников, микросхем и всевозможной электроники, через границу также перевозят системы спутниковой связи Starlink.

Пургель считает, что строгие проверки пассажиров, пересекающих границу, "очень оправданы", чтобы быть эффективными и действовать как сдерживающий фактор.

8 августа Эстония ввела более строгие проверки на пунктах пропуска в Нарве, Койдула и Лухамаа – они заменили предыдущие случайные проверки, основанные на оценке рисков.

С тех пор на площади Петри перед пограничной станцией на пункте пропуска в Нарве, где ежедневно пересекают границу около 1 600 человек, образовались длинные очереди.

Эстония решила проверять багаж всех путешественников из-за массовости попыток нарушать запрет на перевозку подсанкционных товаров. Поскольку сухопутная граница Финляндии с РФ закрыта уже почти год, через Эстонию едут также россияне, которые направляются из или в страны Северной Европы.