Каллас об избрании нового "президента" Грузии: до 29 декабря многое может произойти

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас воздержалась от оценок новоутвержденного "президента" Грузии, экс-футболиста Михеила Кавелашвили.

Об этом она сказала по прибытии на свое первое в должности заседание министров иностранных дел стран ЕС, сообщает "Европейская правда".

Каллас спросили, продолжает ли она поддерживать президента Саломе Зурабишвили после так называемых "выборов" нового президента Грузии.

"Когда речь идет о президентских выборах, то президент пока в должности до 29 декабря. И до этого времени многое может случиться", – сказала она.

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Каллас также сообщила, что темой обсуждения министров будет ситуация в Грузии и потенциальные санкции против представителей режима, причастных к подавлению протестов.

"У нас были эти обсуждения, и, конечно же, мы – 27 демократий с собственными идеями, поэтому это требует времени. Но да, мы предложили санкционный список людей, которые применяют силу и насилие в отношении оппозиции.

Мы также поговорим о безвизовом режиме, как его ограничить – есть страны, которые хотят от Еврокомиссии, чтобы она выступила с таким предложением", – заявила глава европейской дипломатии.

Стоит отметить, что ранее по крайней мере Нидерланды публично высказывались за ограничение безвизового режима для Грузии на фоне подавления протестов.

14 декабря на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единственного кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михаила Кавелашвили.

Отметим, действующий президент Саломе Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты.

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