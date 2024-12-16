У Молдові – десятки обшуків у справах про корупцію

У Кишиневі та інших населених пунктах Молдови 16 грудня проводять понад 60 обшуків у справах про корупцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Прессекретарка Національного центру боротьби з корупцією (НЦБК) Анжела Старинські повідомила, що правоохоронці підозрюють у корупції посадових осіб та економічних агентів.

"Співробітники НЦБК і прокурори Кишинева проводять понад 60 обшуків у справах про корупцію в кількох населених пунктах, зокрема в Кишиневі. Ми розслідуємо незаконні дії деяких посадових осіб, відповідальних за проведення державних закупівель, а також дії економічних агентів", – повідомила Анжела Старинські, пообіцявши представити подробиці пізніше.

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Раніше у понеділок мер Кишинева і лідер партії "Рух національної альтернативи" (MAN) Іон Чебан поскаржився на обшуки, які нібито провели у його колег. Столичний градоначальник стверджує, що обшуки "ініціював режим" керівної партії "Дія і солідарність" (PAS).

Минулого тижня директор Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що Росія намагатиметься отримати контроль над молдовським парламентом під час виборів у 2025 році.

За даними слідства, мережа олігарха-втікача Ілана Шора мобілізувала понад 130 тисяч людей для впливу на результати голосування в Молдові, використовуючи кошти російського банку, що перебуває під міжнародними санкціями.

Наступні парламентські вибори в Молдові мають відбутись до липня 2025 року.

Більше про них та наслідки для України читайте в матеріалі "Європейської правди".