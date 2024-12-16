В Молдове – десятки обысков по делам о коррупции

В Кишиневе и других населенных пунктах Молдовы 16 декабря проводят более 60 обысков по делам о коррупции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Пресс-секретарь Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) Анжела Старински сообщила, что правоохранители подозревают в коррупции должностных лиц и экономических агентов.

"Сотрудники НЦБК и прокуроры Кишинева проводят более 60 обысков по делам о коррупции в нескольких населенных пунктах, в том числе в Кишиневе. Мы расследуем незаконные действия некоторых должностных лиц, ответственных за проведение государственных закупок, а также действия экономических агентов", – сообщила Анжела Старински, пообещав представить подробности позже.

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Ранее в понедельник мэр Кишинева и лидер партии "Движение национальной альтернативы" (MAN) Ион Чебан пожаловался на обыски, которые якобы провели у его коллег. Столичный градоначальник утверждает, что обыски "инициировал режим" правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

На прошлой неделе директор Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяцэ заявил, что Россия будет пытаться получить контроль над молдовским парламентом во время выборов в 2025 году.

По данным следствия, сеть беглого олигарха Илана Шора мобилизовала более 130 тысяч человек для влияния на результаты голосования в Молдове, используя средства российского банка, находящегося под международными санкциями.

Следующие парламентские выборы в Молдове должны состояться до июля 2025 года.

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