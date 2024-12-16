Сибіга закликав ЄС до санкцій проти російської металургії і енергетики

Глава МЗС Андрій Сибіга привітав затвердження 15-го пакета санкцій проти РФ і наголосив на необхідності продовжувати тиск на російську економіку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в МЗС за результатами віртуальної участі міністра в засіданні глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Андрій Сибіга закликав союзників продовжити підвищення ціни війни для агресора та його економіки.

"Слід продовжити підвищувати тиск завдяки секторальним санкціям проти російської металургії, енергетики та інших критично важливих сфер. Чим нижчими будуть ціни на нафту та енергетичні прибутки для Росії, тим ближчим буде справедливий мир", – наголосив міністр.

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Він також знову наголосив на критичній необхідності отримання 20 додаткових систем протиповітряної оборони такого класу як HAWK, NASAMS чи IRIS-T, а також більшої кількості ПЗРК, артилерійських систем і боєприпасів, далекобійних ракет, засобів радіоелектронної боротьби, інженерного обладнання, безпілотників та іншого обладнання.

Міністр також закликав партнерів інвестувати в українську оборонну промисловість, підкресливши, що це є найшвидшим і найефективнішим способом зміцнення обороноздатності України.

Андрій Сибіга заявив, що події в Сирії вкотре засвідчили: Росія не така сильна, як здається.

"Події в Сирії – це вражаючий провал Кремля, який демонструє, що Росія здатна зазнавати поразок і відступати. Її можна та потрібно примусити до миру. Це можливо лише за умови нашої сили та єдності", – зазначив він.

У понеділок, 16 грудня, Рада Європейського Союзу ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, куди зокрема увійшли посадовці Північної Кореї та китайські постачальники комплектів для дронів.

Новий глава МЗС Литви Кястутіс Будріс виступив за посилення санкцій проти Росії і закликав запровадити санкції проти російського скрапленого природного газу.