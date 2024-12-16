Сибига призвал ЕС к санкциям против российской металлургии и энергетики

Глава МИД Андрей Сибига приветствовал утверждение 15-го пакета санкций против РФ и отметил необходимость продолжать давление на российскую экономику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в МИД по результатам виртуального участия министра в заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Андрей Сибига призвал союзников продолжить повышение цены войны для агрессора и его экономики.

"Следует продолжить повышать давление благодаря секторальным санкциям против российской металлургии, энергетики и других критически важных сфер. Чем ниже будут цены на нефть и энергетические доходы для России, тем ближе будет справедливый мир", – подчеркнул министр.

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Он также вновь подчеркнул критическую необходимость получения 20 дополнительных систем противовоздушной обороны такого класса как HAWK, NASAMS или IRIS-T, а также большего количества ПЗРК, артиллерийских систем и боеприпасов, дальнобойных ракет, средств радиоэлектронной борьбы, инженерного оборудования, беспилотников и другого оборудования.

Министр также призвал партнеров инвестировать в украинскую оборонную промышленность, подчеркнув, что это является самым быстрым и эффективным способом укрепления обороноспособности Украины.

Андрей Сибига заявил, что события в Сирии в очередной раз показали: Россия не так сильна, как кажется.

"События в Сирии – это впечатляющий провал Кремля, который демонстрирует, что Россия способна терпеть поражения и отступать. Ее можно и нужно принудить к миру. Это возможно только при условии нашей силы и единства", – отметил он.

В понедельник, 16 декабря, Совет Европейского Союза принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, куда в частности вошли чиновники Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.

Новый глава МИД Литвы Кястутис Будрис выступил за усиление санкций против России и призвал ввести санкции против российского сжиженного природного газа.