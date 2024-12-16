У Молдові розганяють чутки про "колапс енергетики" з вівторка, уряд спростовує

Уряд Молдови спростовує чутки у соцмережах про те, нібито з вівторка 17 грудня країна залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

В урядовому Telegram-каналі Prima Sursă у понеділок заявили, що чутки про нібито загрозу відсутності електропостачання у Молдові з вівторка неправдиві.

"У соцмережах шириться інформація, що з 17 грудня у Молдові не буде електроенергії. Це неправда. Наша країна забезпечена електроенергією, і влада працює над збереженням стабільності постачання", – йдеться у повідомленні.

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Водночас громадян закликали ощадливо використовувати електроенергію.

Як саме та від чийого імені поширювалися чутки, не уточнюють.

Нагадаємо, з 16 грудня у Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів. Уряд пішов на такий крок через невизначеність з постачанням російського газу після припинення транзиту через Україну з 1 січня 2025 року.

Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року. З осені 2022 року "Газпром" обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше, ніж споживання Молдови в зимовий період.

З кінця минулого року весь російський газ відправляють у Придністров'я, де його використовують для побутових потреб і для генерації електроенергії на Молдовській ДРЕС, яку споживають обидва береги Дністра. За поставлений газ ніхто не розраховується.

За чинним до жовтня 2026 року контрактом "Газпром" має доставити газ до кордону з Молдовою. Альтернативний маршрут, яким Росія може поставити газ до Молдови – трансбалканський газопровід через Туреччину.

16 грудня – останній термін, коли "Газпром" може забронювати потужності для Молдови через цей газопровід.

Ще одним фактором є давня суперечка Молдови з "Газпромом" через вигаданий останнім борг за газ.

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці та вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди" або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше"