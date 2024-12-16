В Молдове разгоняют слухи о "коллапсе энергетики" со вторника, правительство опровергает

Правительство Молдовы опровергает слухи в соцсетях о том, что якобы со вторника 17 декабря страна останется без электроснабжения.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В правительственном Telegram-канале Prima Sursă в понедельник заявили, что слухи о якобы угрозе отсутствия электроснабжения в Молдове со вторника ложные.

"В соцсетях распространяется информация, что с 17 декабря в Молдове не будет электроэнергии. Это неправда. Наша страна обеспечена электроэнергией, и власть работает над сохранением стабильности поставок", – говорится в сообщении.

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В то же время граждан призвали экономно использовать электроэнергию.

Как именно и от чьего имени распространялись слухи, не уточняют.

Напомним, с 16 декабря в Молдове действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который будет длиться 60 дней. Правительство пошло на такой шаг из-за неопределенности с поставками российского газа после прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 года.

Молдова получает газ из России по контракту, который действует до конца октября 2026 года. С осени 2022 года "Газпром" ограничил поставки газа до 5,7 млн кубометров газа в сутки, что значительно меньше, чем потребление Молдовы в зимний период.

С конца прошлого года весь российский газ отправляют в Приднестровье, где его используют для бытовых нужд и для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которую потребляют оба берега Днестра. За поставленный газ никто не рассчитывается.

По действующему до октября 2026 года контракту "Газпром" должен доставить газ до границы с Молдовой. Альтернативный маршрут, по которому Россия может поставить газ в Молдову – трансбалканский газопровод через Турцию.

16 декабря – последний срок, когда "Газпром" может забронировать мощности для Молдовы через этот газопровод.

Еще одним фактором является давний спор Молдовы с "Газпромом" из-за вымышленного последним долга за газ.

Подробно об особенностях положения Молдовы в энергетике и вымышленном Россией "долге" перед "Газпромом" смотрите в видеоблоге-интервью "ЕвроПравды" или читайте его текстовую версию: "В 2025 мы отключим "независимость" Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше"