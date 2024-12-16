У НАТО підтверджують плани зустрічі Рютте і Зеленського у Брюсселі

У НАТО підтверджують, що серед посадовців, з якими цього тижня планує зустрітись президент України у Брюсселі – генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника НАТО, ім’я і посаду якого не вказують.

За словами співрозмовника, Рютте має зустрітися з Володимиром Зеленським у середу 18 грудня.

"Генеральний секретар зустрінеться з президентом Зеленським у середу. Деякі європейські лідери перебувають у Брюсселі на засіданні Європейської ради, і дехто з них може приєднатися, щоб обговорити подальшу підтримку України, зокрема протиповітряну оборону", – сказав посадовець.

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в пʼятницю, 13 грудня, підтвердив, що поїде "на зустрічі у Брюсселі", але не уточнив деталей.

Агентство Reuters повідомляло, що генсек НАТО Марк Рютте збере на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі на полях саміту в Брюсселі 18 грудня.

У "Радіо Свобода" дізналися від джерел, що французький президент Емманюель Макрон ймовірно винесе на обговорення лідерів Євросоюзу питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та мирної угоди між Україною та Росією.

Водночас співрозмовники зауважили, що тема миротворців дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.