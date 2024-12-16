В НАТО подтверждают планы встречи Рютте и Зеленского в Брюсселе

В НАТО подтверждают, что среди должностных лиц, с которыми на этой неделе планирует встретиться президент Украины в Брюсселе – генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя НАТО, имя и должность которого не указывают.

По словам собеседника, Рютте должен встретиться с Владимиром Зеленским в среду 18 декабря.

"Генеральный секретарь встретится с президентом Зеленским в среду. Некоторые европейские лидеры находятся в Брюсселе на заседании Европейского совета, и некоторые из них могут присоединиться, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, в частности противовоздушную оборону", – сказал чиновник.

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 13 декабря, подтвердил, что поедет "на встречи в Брюсселе", но не уточнил деталей.

Агентство Reuters сообщало, что генсек НАТО Марк Рютте соберет на отдельный разговор по ситуации в Украине лидеров Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши на полях саммита в Брюсселе 18 декабря.

В "Радио Свобода" узнали от источников, что французский президент Эмманюэль Макрон вероятно вынесет на обсуждение лидеров Евросоюза вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины в случае прекращения огня и мирного соглашения между Украиной и Россией.

В то же время собеседники отметили, что тема миротворцев очень "сырая" и находится на уровне идеи.