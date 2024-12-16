Каллас: ЄС до кінця зими підготує 75 тисяч українських військових

Європейський Союз у межах тренувальної місії EUMAM до кінця лютого 2025 року підготує в сумі 75 тисяч українських військовослужбовців.

Про це на брифінгу в понеділок, 16 грудня, заявила висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда".

Каллас зазначила, що ЄС повинен підтримувати Україну у військовому плані.

"До кінця зими ЄС підготує 75 тисяч українських військових. Цього місяця ЄС надав Україні 4,2 мільярда євро бюджетної підтримки, а із січня будемо надавати 1,5 мільярда на місяць", – перелічила вона.

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Водночас, за словами топдипломатки ЄС, Україні потрібно більше допомоги, про що говорив і міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час участі в зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу.

"Ми всі його почули чітко і недвозначно: Україна потребує більше боєприпасів, посилення ППО та більшої підтримки своєї оборонної промисловості. І ми повинні дати Україні те, що вона потребує для перемоги у війні", – зазначила Каллас.

Нагадаємо, місію Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) створили 17 жовтня 2022 року з початковим мандатом тривалістю два роки, її робота фінансується коштами з Європейського фонду миру.

Станом на листопад 2024 року у межах EUMAM на території країн Євросоюзу пройшли різноманітну підготовку близько 63 тисяч українських військових, що співставно з комплектацією десяти бригад.

Продовження допомоги з навчанням українських військових – один з пунктів окремої безпекової угоди, яку Україна підписала з ЄС як союзом у червні 2024 року.

Нині мандат EUMAM триває до листопада 2026 року.