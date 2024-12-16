Каллас: ЕС до конца зимы подготовит 75 тысяч украинских военных до конца зимы

Европейский Союз в рамках тренировочной миссии EUMAM до конца февраля 2025 года подготовит в сумме 75 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге в понедельник, 16 декабря, заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что ЕС должен поддерживать Украину в военном плане.

"До конца зимы ЕС подготовит 75 тысяч украинских военных. В этом месяце ЕС предоставил Украине 4,2 миллиарда евро бюджетной поддержки, а с января будем предоставлять 1,5 миллиарда в месяц", – перечислила она.

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В то же время, по словам топ-дипломата ЕС, Украине нужно больше помощи, о чем говорил и министр иностранных дел Андрей Сибига во время участия во встрече глав МИД стран Евросоюза.

"Мы все его услышали четко и недвусмысленно: Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, усилении ПВО и большей поддержке своей оборонной промышленности. И мы должны дать Украине то, что она нуждается для победы в войне", – отметила Каллас.

Напомним, миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) создали 17 октября 2022 года с начальным мандатом продолжительностью два года, ее работа финансируется средствами из Европейского фонда мира.

По состоянию на ноябрь 2024 года в рамках EUMAM на территории стран Евросоюза прошли разнообразную подготовку около 63 тысяч украинских военных, что сопоставимо с комплектацией десяти бригад.

Продолжение помощи с обучением украинских военных – один из пунктов отдельного соглашения по безопасности, которое Украина подписала с ЕС как союзом в июне 2024 года.

Сейчас мандат EUMAM продолжается до ноября 2026 года.