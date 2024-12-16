Глава МЗС Польщі: Росію, а не Україну, треба примусити до "мирних переговорів"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що США разом із Європою повинні примусити до майбутніх мирних переговорів саме Росію, а не Україну, яка є жертвою агресії.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі в понеділок, 16 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами Сікорського, Європі потрібно "ще більше мобілізуватися" у світлі приходу до влади нової адміністрації США.

"Розподіл роботи має бути таким, щоб і Сполучені Штати, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх переговорів, до яких слід заохочувати і примушувати агресора, а не жертву", – додав він.

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Заява Сікорського пролунала напередодні зустрічі в середу, 18 грудня, в Брюсселі між генсеком НАТО Марком Рютте, президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами.

Тим часом неофіційно повідомляють, що європейські союзники України почали обговорювати можливість розміщення іноземних військ в Україні в разі теоретичного "припинення вогню" з Росією як один із запобіжників від нової агресії.