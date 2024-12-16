Глава МИД Польши: Россию, а не Украину, надо принудить к "мирным переговорам"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что США вместе с Европой должны принудить к будущим мирным переговорам именно Россию, а не Украину, которая является жертвой агрессии.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе в понедельник, 16 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам Сикорского, Европе нужно "еще больше мобилизоваться" в свете прихода к власти новой администрации США.

"Распределение работы должно быть таким, чтобы и Соединенные Штаты, и Европейский Союз помогли Украине достичь лучшей переговорной позиции для потенциальных будущих переговоров, к которым следует поощрять и принуждать агрессора, а не жертву", – добавил он.

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Заявление Сикорского прозвучало накануне встречи в среду, 18 декабря, в Брюсселе между генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами.

Тем временем неофициально сообщают, что европейские союзники Украины начали обсуждать возможность размещения иностранных войск в Украине в случае теоретического "прекращения огня" с Россией как один из предохранителей от повторения агрессии.