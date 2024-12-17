Президент Финляндии призывает не забегать вперед в вопросе миротворцев в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб предостерегает от забегания наперед на фоне обсуждений некоторыми европейскими лидерами идеи миротворческой миссии в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

"Александр Стубб предостерегает от забегания вперед, когда европейские лидеры обсуждают возможную миротворческую операцию в Украине после достижения мира", – говорится в сообщении.

Стубб представляет Финляндию в Таллинне на встрече стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), где сегодня обсуждается этот вопрос.

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Президент Финляндии не занимает конкретной позиции относительно самой возможной операции.

По словам Стубба, операция потребует разрешения ООН. Кроме того, пока нет мира, и Стубб считает, что Украине прежде всего нужно оружие.

На вопрос о послании Стубба к России, он ответил одним словом: "Отступайте".

Агентство Reuters сообщало, что генсек НАТО Марк Рютте соберет на отдельный разговор по ситуации в Украине лидеров Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши на полях саммита в Брюсселе 18 декабря.

"Радио Свобода" узнало от источников, что французский президент Эмманюэль Макрон вероятно вынесет на обсуждение лидеров Евросоюза вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины в случае прекращения огня и мирного соглашения между Украиной и Россией.

В то же время собеседники отметили, что тема миротворцев очень "сырая" и находится на уровне идеи.