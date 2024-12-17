ЗМІ: Макрон вимагає від нового прем'єра представити міністрів уряду до кінця дня

Президент Франції Емманюель Макрон тисне на свого нового прем'єр-міністра Франсуа Байру, щоб той представив список міністрів до кінця вівторка на тлі зростання напруженості між ними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на неназваного радника французького президента.

У понеділок новопризначений прем'єр-міністр заявив, що планує оголосити свій список міністрів до кінця цього тижня.

Але він поспішив звинуватити Макрона в будь-якій затримці у формуванні уряду, в'їдливо додавши, що йому потрібно, щоб президент був у Франції, щоб призначити міністрів, посилаючись на зайнятість Макрона на міжнародній арені.

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Макрону, який створив собі репутацію людини, якій потрібен час для прийняття рішень, не сподобався коментар Байру, і у відповідь він закликав прем'єр-міністра надіслати свій список міністрів до вечора вівторка.

Макрон "чекає на пропозиції" прем'єр-міністра після того, як він завершить переговори з лідерами парламенту у вівторок, повідомив радник французького президента.

Очікується, що найближчим часом Макрон вирушить на постраждалу від циклону французьку територію Майотта в Індійському океані, а в четвер візьме участь у засіданні Європейської ради в Брюсселі.

73-річний Франсуа Байру змінив на посаді глави уряду Франції Мішеля Барньє після того, як його уряд меншості зусиллями відправили у відставку вперше з 1962 року – той протримався рекордно короткий термін, 91 день.

Новий французький премʼєр пообіцяв дотримуватись прозорості в роботі його майбутнього уряду та враховувати інтереси простих французів.

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