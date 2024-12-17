СМИ: Макрон требует от нового премьера представить министров правительства до конца дня

Президент Франции Эмманюэль Макрон давит на своего нового премьер-министра Франсуа Байру, чтобы тот представил список министров до конца вторника на фоне растущей напряженности между ними.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на неназванного советника французского президента.

В понедельник новоназначенный премьер-министр заявил, что планирует объявить свой список министров до конца этой недели.

Но он поспешил обвинить Макрона в любой задержке в формировании правительства, въедливо добавив, что ему нужно, чтобы президент был во Франции, чтобы назначить министров, ссылаясь на занятость Макрона на международной арене.

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Макрону, создавшему себе репутацию человека, которому нужно время для принятия решений, не понравился комментарий Байру, и в ответ он призвал премьер-министра прислать свой список министров до вечера вторника.

Макрон "ждет предложения" премьер-министра после того, как он завершит переговоры с лидерами парламента во вторник, сообщил советник французского президента.

Ожидается, что в ближайшее время Макрон отправится на пострадавшую от циклона французскую территорию Майотта в Индийском океане, а в четверг примет участие в заседании Европейского совета в Брюсселе.

73-летний Франсуа Байру сменил на посту главы правительства Франции Мишеля Барнье после того, как его правительство меньшинства усилиями отправили в отставку впервые с 1962 года – то продержалось рекордно короткий срок, 91 день.

Новый французский премьер пообещал придерживаться прозрачности в работе его будущего правительства и учитывать интересы простых французов.

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