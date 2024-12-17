У Польщі в ящиках з вином виявили рідкий кокаїн

Співробітники Морського прикордонного відділу у польському Гданську конфіскував понад 40 літрів рідкого кокаїну, який заховали у ящиках із вином.

Про це із посиланням на дані правоохоронців повідомив польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Співробітники Морського прикордонного відділу в Гданську спільно з Митною службою Чехії вилучили 44 літри рідкого кокаїну у ящиках із вином, його вартість на чорному ринку становить 7,5 млн злотих (близько $1,8 млн).

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Транспорт з наркотиками був завантажений на контейнеровоз у панамському морському порту.

Він мав потрапити до Польщі через один з європейських морських портів та митний пост в Остраві.

У цій справі правоохоронці затримали трьох людей – двох жителів Люблінського воєводства (41 і 47 років) і 53-річного жителя Куявсько-Поморського воєводства.

Усім їм висунули звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні та контрабанді значних партій наркотиків.

Затриманих взяли під варту на три місяці. Їм загрожує від трьох до 20 років позбавлення волі.

Наприкінці листопада близько 5 тонн кокаїну виявили бельгійські слідчі в контейнерах у порту Антверпена.

Нещодавно у Великій Британії суд засудив 18 членів злочинного угруповання, яке стояло за наймасштабнішою в країні справою щодо наркотиків.