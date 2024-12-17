В Польше в ящиках с вином обнаружили жидкий кокаин

Сотрудники Морского пограничного отдела в польском Гданьске конфисковали более 40 литров жидкого кокаина, который спрятали в ящиках с вином.

Об этом со ссылкой на данные правоохранителей сообщил польский вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

Польский вещатель, сотрудники Морского пограничного отдела в Гданьске совместно с Таможенной службой Чехии изъяли 44 литра жидкого кокаина в ящиках с вином, его стоимость на черном рынке составляет 7,5 млн злотых (около $1,8 млн).

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Транспорт с наркотиками был загружен на контейнеровоз в панамском морском порту.

Он должен был попасть в Польшу через один из европейских морских портов и таможенный пост в Остраве.

По этому делу правоохранители задержали трех человек – двух жителей Люблинского воеводства (41 и 47 лет) и 53-летнего жителя Куявско-Поморского воеводства.

Всем им предъявили обвинения в участии в организованной преступной группировке и контрабанде значительных партий наркотиков.

Задержанных взяли под стражу на три месяца. Им грозит от трех до 20 лет лишения свободы.

В конце ноября около 5 тонн кокаина обнаружили бельгийские следователи в контейнерах в порту Антверпена.

Недавно в Великобритании суд осудил 18 членов преступной группировки, которая стояла за самым масштабным в стране делом о наркотиках.