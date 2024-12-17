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Розвідка Британії: З 2022 року Росія втратила понад три тисячі основних бойових танків

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Новини — Вівторок, 17 грудня 2024, 12:41 — Уляна Кричковська

Розвідка Великої Британії проаналізувала втрати російської армії у військовій техніці з початку великої війни у 2022 році.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 17 грудня.

Британські розвідники зазначили, що втрати російської військової техніки в Україні продовжують зростати. 

Вони зауважили, що з лютого 2022 року Росія втратила понад 3,6 тисячі основних бойових танків і майже 8 тисяч бронемашин. 

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У розвідці Британії зазначили, що це призвело до використання застарілої і погано обслуговуваної техніки радянських часів зі стратегічних складів. 

Росіяни, як зазначили у звіті, вивозять бронетехніку зі сховищ, модернізують її, де це можливо, і відправляють на фронт. 

Як акцентували у британській розвідці, знімки підтверджують значне скорочення кількості бронетехніки на танкобазах в Арсеньєві, Буї і Улан-Уде з 2022 року.

Фото: Х
Фото: Х
Фото: Х
Фото: Х

На початку грудня розвідка Великої Британії зазначила, що у листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році витратила 200 млрд доларів через війну. 

9 грудня британська розвідка заявила, що внаслідок української атаки в окупованому росіянами Криму було уражено позицію російського зенітного ракетного комплексу С-400.

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Велика Британія Війна з РФ Росія
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