Разведка Британии: С 2022 года Россия потеряла более трех тысяч основных боевых танков

Разведка Великобритании проанализировала потери российской армии в военной технике с начала большой войны в 2022 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 17 декабря.

Британские разведчики отметили, что потери российской военной техники в Украине продолжают расти.

Они отметили, что с февраля 2022 года Россия потеряла более 3,6 тысячи основных боевых танков и почти 8 тысяч бронемашин.

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В разведке Британии отметили, что это привело к использованию устаревшей и плохо обслуживаемой техники советских времен со стратегических складов.

Россияне, как отметили в отчете, вывозят бронетехнику из хранилищ, модернизируют ее, где это возможно, и отправляют на фронт.

Как акцентировали в британской разведке, снимки подтверждают значительное сокращение количества бронетехники на танковых базах в Арсеньеве, Буе и Улан-Удэ с 2022 года.

Фото: Х

Фото: Х

В начале декабря разведка Великобритании отметила, что в ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потратила 200 млрд долларов из-за войны.

9 декабря британская разведка заявила, что в результате украинской атаки в оккупированном россиянами Крыму была поражена позиция российского зенитного ракетного комплекса С-400.