Зеленський – союзникам: Потрібна реалізація домовленостей щодо постачання ППО

Президент Володимир Зеленський звернувся до країн-учасниць Joint Expeditionary Force із закликом реалізувати домовленостей щодо постачання систем ППО на тлі масованих російських ударів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на його заяву.

Як заявив Зеленський, російський масований удар 13 грудня не останній – Росія готується до нового удару, а відтак Україні потрібна надійна гарантія захисту від повітряного терору.

"Нам потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні", – заявив він.

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Зеленський акцентував: Україна пам’ятає, що як компенсацію за неможливість запросити країну до Альянсу на тому етапі було обіцяно значну кількість систем ППО.

"Я прошу вашої допомоги, щоб це було виконано. І відверто кажучи, наші партнери знають: нам потрібно ще 12–15 систем, крім цих, щоб повністю захистити нашу країну від російських ракетних ударів. Це реально. Головне – політична воля наших партнерів. Я конкретно звертаюся зараз до Сполучених Штатів та Європи", – наголосив український лідер.

До Joint Expeditionary Force входять: Велика Британія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція. Ця група створена для швидкого реагування на кризи й виконання експедиційних операцій.

Зазначимо, Польща піднімала авіацію внаслідок масованого комбінованого удару Росії по регіонах України.

Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга у зв’язку з новою масованою російською атакою нагадав партнерам про прохання України про хоча б 20 додаткових систем ППО середнього радіуса дії.