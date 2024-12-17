У Німеччині за два місяці наперед анонсували дебати Шольца і Мерца

Німецькі телеканали за два місяці наперед анонсували дебати між кандидатами у канцлери від двох основних політсил країни – соціал-демократів і Християнсько-демократичного союзу – у зв’язку з достроковими виборами.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Телеканали ARD /ZDF та RTL вже анонсували дебати у прямому ефірі між кандидатом СДПН Олафом Шольцом і лідером ХДС Фрідріхом Мерцом.

ARD і ZDF планують дебати у себе на 9 лютого, що будуть транслюватися одночасно на двох каналах у прямому ефірі і розраховані на півтори години.

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RTL запрошує Мерца і Шольца на дебати в останню передвиборчу неділю 16 лютого (самі вибори пройдуть у четверту неділю місяця, 23 лютого).

Планують проводити дебати і за участю інших "перших номерів" політсил, які є їхніми кандидатами у канцлери.

Зокрема, ARD і ZDF хочуть запросити співлідера "Зелених" Роберта Габека і кандидатку у канцлери від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісу Вайдель. У лавах "Зелених" вже лунає критика з приводу такої ініціативи через те, що Габеку не пропонують долучитися до Шольца і Мерца.

Нагадаємо, Німеччина починає готуватися до дострокових парламентських виборів, які мають пройти 23 лютого. Необхідність виборів постала після розпаду коаліції соціал-демократів Олафа Шольца, "Зелених" та "Вільних демократів".

У понеділок Бундестаг проголосував за недовіру уряду Шольца, що офіційно дало старт підготовці виборів.