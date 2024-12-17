В Германии за два месяца анонсировали дебаты Шольца и Мерца

Немецкие телеканалы за два месяца анонсировали дебаты между кандидатами в канцлеры от двух основных политсил страны – социал-демократов и Христианско-демократического союза – в связи с досрочными выборами.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Телеканалы ARD / ZDF и RTL уже анонсировали дебаты в прямом эфире между кандидатом СДПГ Олафом Шольцем и лидером ХДС Фридрихом Мерцем.

ARD и ZDF планируют дебаты у себя на 9 февраля, которые будут транслироваться одновременно на двух каналах в прямом эфире и рассчитаны на полтора часа.

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RTL приглашает Мерца и Шольца на дебаты в последнее предвыборное воскресенье 16 февраля (сами выборы пройдут в четвертое воскресенье месяца, 23 февраля).

Планируют проводить дебаты и с участием других "первых номеров" политсил, которые являются их кандидатами в канцлеры.

В частности, ARD и ZDF хотят пригласить сопредседателя "Зеленых" Роберта Хабека и кандидата в канцлеры от ультраправой "Альтернативы для Германии" Алису Вайдель. В рядах "Зеленых" уже звучит критика по поводу такой инициативы из-за того, что Хабеку не предлагают присоединиться к Шольцу и Мерцу.

Напомним, Германия начинает готовиться к досрочным парламентским выборам, которые должны пройти 23 февраля. Необходимость выборов возникла после распада коалиции социал-демократов Олафа Шольца, "Зеленых" и "Свободных демократов".

В понедельник Бундестаг проголосовал за недоверие правительству Шольца, что официально дало старт подготовке выборов.