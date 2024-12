Туск отправился во Львов на встречу с Зеленским

Премьер-министр Польши Дональд Туск отправился во Львов во вторник, 17 декабря, для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", визит Туска подтвердила его канцелярия в X (Twitter).

В коротком сообщении говорится, что Туск "отправился во Львов для встречи с украинским президентом". Другие детали встречи не сообщаются.

📸PM @DonaldTusk has travelled to Lviv to meet with the Ukrainian President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/xkmZ8C1KQ8

