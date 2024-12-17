Туск отправился во Львов на встречу с Зеленским

Премьер-министр Польши Дональд Туск отправился во Львов во вторник, 17 декабря, для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", визит Туска подтвердила его канцелярия в X (Twitter).

В коротком сообщении говорится, что Туск "отправился во Львов для встречи с украинским президентом". Другие детали встречи не сообщаются.

Ранее Зеленский, который находится с визитом во Львове, заявил, что проведет переговоры с польским премьером о работе нового Министерства национального единства и поддержки украинцев за рубежом.

Напомним, на прошлой неделе украинский президент сообщил о своем разговоре с премьер-министром Польши и объявил, что между ними состоится обмен визитами в "ближайшем будущем".

Сам Туск говорил, что в начале 2025 года посетит Киев, а украинский визави – Варшаву.