Польща обговорить з Північною Європою можливий проєкт оснащення українських бригад

У Польщі є ідеї щодо проєкту оснащення українських бригад, до участі у ньому хочуть запросити також країни Північної Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це згадують у комюніке української сторони за підсумками зустрічі прем’єра Польщі Дональда Туска та президента України Володимира Зеленського у Львові.

Туск розповів, що Польща готує реалізацію проєкту оснащення українських бригад.

"Про це Дональд Туск говоритиме з іншими європейськими партнерами, зокрема з країн Балтії та Скандинавії", – йдеться у комюніке.

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На спільному брифінгу лідерів Туск сказав, що Польща не може віддати Україні "всю свою зброю", тому що сама у певному сенсі є "прифронтовою державою".

Також він закликав припинити спекуляції про "можливу поразку України" та зосередити зусилля на її підтримці.

Нагадаємо, у листопаді у Франції завершили навчання українські військові бригади імені Анни Київської.