Польша обсудит с Северной Европой возможный проект оснащения украинских бригад

В Польше есть идеи по проекту оснащения украинских бригад, к участию в нем хотят пригласить также страны Северной Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом упоминают в коммюнике украинской стороны по итогам встречи премьера Польши Дональда Туска и президента Украины Владимира Зеленского во Львове.

Туск рассказал, что Польша готовит реализацию проекта оснащения украинских бригад.

"Об этом Дональд Туск будет говорить с другими европейскими партнерами, в частности из стран Балтии и Скандинавии", – говорится в коммюнике.

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На совместном брифинге лидеров Туск сказал, что Польша не может отдать Украине "все свое оружие", потому что сама в определенном смысле является "прифронтовым государством".

Также он призвал прекратить спекуляции о "возможном поражении Украины " и сосредоточить усилия на ее поддержке.

Напомним, в ноябре во Франции завершили обучение украинские военные бригады имени Анны Киевской.