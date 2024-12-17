Глава Єврокомісії: ЄС посилить "пряму взаємодію" з новою владою Сирії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель посилить "пряму взаємодію" із ісламістами, які прийшли до влади в Сирії після повалення режиму Башара Асада.

Про це вона сказала на пресконференції в Анкарі у вівторок, 17 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами фон дер Ляєн ЄС посилить свої контакти з угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке скинуло Асада.

"Зараз ми повинні активізувати і продовжити нашу пряму взаємодію з ХТШ та іншими угрупованнями", – зазначила глава Єврокомісії.

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Вона також попередила, що в Сирії може відновити свої позиції терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).

"Ризик відродження (ІДІЛ. – Ред.) реальний. Ми не можемо цього допустити", – сказала фон дер Ляєн.

Європейські країни поки визначаються зі ставленням до "Хайят Тахрір аш-Шам" – сирійського угруповання, яке є відгалуженням терористичної групи "Аль-Каїда".

Як відомо, ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.

Тим часом головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС знову відкриє представництво в Сирії.