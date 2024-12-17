Глава Еврокомиссии: ЕС усилит "прямое взаимодействие" с новой властью Сирии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель усилит "прямое взаимодействие" с исламистами, которые пришли к власти в Сирии после свержения режима Башара Асада.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Анкаре во вторник, 17 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам фон дер Ляйен ЕС усилит свои контакты с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая свергла Асада.

"Сейчас мы должны активизировать и продолжить наше прямое взаимодействие с ХТШ и другими группировками", – отметила глава Еврокомиссии.

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Она также предупредила, что в Сирии может восстановить свои позиции террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).

"Риск возрождения (ИГИЛ. – Ред.) реален. Мы не можем этого допустить", – сказала фон дер Ляйен.

Европейские страны пока определяются с отношением к "Хайят Тахрир аш-Шам" – сирийской группировке, которая является ответвлением террористической группы "Аль-Каида".

Как известно, ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.

Между тем главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ЕС снова откроет представительство в Сирии.