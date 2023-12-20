МЗС відреагувало на резолюцію Генасамблеї ООН щодо прав людини на окупованих РФ територіях

Міністерство закордонних справ України прокоментувало ухвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим та місто Севастополь.

Як пише "Європейська правда", про це відповідний коментар розповсюдила пресслужба відомства.

Як зазначили у МЗС, на відміну від попередніх аналогічних резолюцій, цьогорічний документ охоплює ситуацію з правами людини на всіх тимчасово окупованих РФ територіях України, що забезпечить посилену увагу ООН та міжнародної спільноти до усіх злочинів та грубих порушень, які вчиняє російська окупаційна влада проти місцевого населення на цих територіях.

"Генеральна асамблея вкотре підтвердила суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів та невизнання будь-яких змін статусу українських територій, включаючи результати будь-яких т.зв. "виборів", – йдеться в повідомленні.

МЗС привітало той факт, що статус тимчасово окупованих РФ територій України, включно з Автономною Республікою Крим і містом Севастополь, як невід’ємних частин суверенної території України, залишається принциповою позицією Генасамблеї.

"У цьому зв’язку, Генеральна асамблея ООН вимагає від РФ негайно припинити агресію проти України та вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – вказує відомство.

МЗС також звернуло увагу, що цією резолюцією засуджується триваюче нехтування Росією норм міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права, незаконне утримання під вартою цивільних українських громадян, застосування тортур та катувань, дискримінація жителів тимчасово окупованих територій.

Крім того, у резолюції Генасамблея ООН закликає РФ припинити депортацію українських дітей та надати відповідним агенціям ООН та міжнародним організаціям список усіх депортованих українських дітей, а також вжити всіх необхідних заходів для безпечного повернення цих дітей в Україну.

Раніше у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) 13 грудня відбулися усні слухання у справі, в якій Україна звинувачує РФ у системних порушеннях прав людини в окупованому Криму.

Ухвалу щодо прийнятності цієї міждержавної справи було оголошено ЄСПЛ 14 січня 2021 року, коли вперше на міжнародному рівні міжнародним судовим органом було визнано юридичний факт окупації Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, нагадала уповноважена Мін’юсту у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

Наразі очікується рішення ЄСПЛ по суті щодо Криму.

Зазначимо, з 2022 року Росія припинила брати участь у провадженнях в ЄСПЛ попри те, що досі несе відповідальність за рішеннями щодо скарг, поданих до вересня 2022 року.

Детальніше про мету України у цій справі читайте в інтерв’ю Сокоренко "Європейській правді".