Проєвропейські сили Румунії погодили план дій майбутнього уряду, але без однієї партії

Проєвропейські сили Румунії у вівторок, 17 грудня, узгодили програму правління в коаліції, до якої не увійшла партія "Союз за порятунок Румунії" колишньої кандидатки в президенти Єлени Ласконі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Про домовленість щодо дій в уряді заявили Соціал-демократична партія (PSD) чинного прем’єра Марчела Чолаку, Національна ліберальна партія (PNL), етнічна угорська партія UDMR та представники національних меншин.

Заходи передбачають збереження єдиної податкової системи, оптимізацію державного управління та збільшення інвестицій в інфраструктуру.

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У заяві партій не згадується Союз порятунку Румунії (AUR), який спочатку приєднався до угоди про формування широкого проєвропейського уряду після несподіваної перемоги антизахідного кандидата Келіна Джорджеску в першому турі уже скасованих президентських виборів.

Але потім AUR – чия представниця Єлена Ласконі мала вийти в другий тур виборів президента із Джорджеску – розкритикував інші партії за нездатність представити надійний план поліпшення державних фінансів.

Уряд, сформований трьома партіями та групами депутатів від нацменшин, все одно матиме більшість у парламенті Румунії, хоча й меншу, ніж очікувалось.

Перше засідання нового румунського парламенту після виборів 1 грудня заплановане на пʼятницю, 20 грудня.

За інформацією ЗМІ, проєвропейські партії Румунії налаштовані на голосування за уряд 23 грудня.