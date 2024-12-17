Проевропейские силы Румынии согласовали план действий будущего правительства, но без одной партии

Проевропейские силы Румынии во вторник, 17 декабря, согласовали программу правления в коалиции, в которую не вошла партия "Союз за спасение Румынии" бывшего кандидата в президенты Елены Ласкони.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

О договоренности относительно действий в правительстве заявили Социал-демократическая партия (PSD) действующего премьера Марчела Чолаку, Национальная либеральная партия (PNL), этническая венгерская партия UDMR и представители национальных меньшинств.

Мероприятия предусматривают сохранение единой налоговой системы, оптимизацию государственного управления и увеличение инвестиций в инфраструктуру.

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В заявлении партий не упоминается Союз спасения Румынии (AUR), который сначала присоединился к соглашению о формировании широкого проевропейского правительства после неожиданной победы антизападного кандидата Келина Джорджеску в первом туре уже отмененных президентских выборов.

Но затем AUR – чья представительница Елена Ласкони должна была выйти во второй тур выборов президента с Джорджеску – раскритиковал другие партии за неспособность представить надежный план улучшения государственных финансов.

Правительство, сформированное тремя партиями и группами депутатов от нацменьшинств, все равно будет иметь большинство в парламенте Румынии, хотя и меньшее, чем ожидалось.

Первое заседание нового румынского парламента после выборов 1 декабря запланировано на пятницу, 20 декабря.

По информации СМИ, проевропейские партии Румынии настроены на голосование за правительство 23 декабря.