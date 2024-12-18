У ЄС вже готують 16-й пакет санкцій проти Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт наступного пакета санкцій проти Росії вже готується.

Про це вона заявила під час пленарного засідання Європейського парламенту, пише "Європейська правда"

Під час пленарного засідання Європейського парламенту президентка Єврокомісії зазначила, що наступний пакет санкцій проти Росії вже готується.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що понад третина бюджету Росії сьогодні йде на військові витрати – це економіка війни. А відтак, за її словами, дуже важливо підірвати потенційні доходи очільника Кремля Владіміра Путіна.

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"Минулого тижня ми прийняли наш 15-й пакет санкцій. Він включає заходи проти російського тіньового флоту і обхідних каналів, а 16-й пакет вже готується", – сказала вона.

Президентка Єврокомісії відзначила, що санкції негативно впливають на російську економіку.

"Рубль знаходиться на найнижчому рівні з початку війни, незважаючи на масовані контрзаходи російського Центрального банку. Інфляція досягла 70% в деяких секторах російської економіки", – зазначила вона.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС надсилає дуже чіткий сигнал Кремлю: "чим довше триває війна, тим вища ціна для російської економіки".

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк очікує, що його представлять країнам-членам ЄС у січні 2025 року.

Нагадаємо, Рада ЄС 16 грудня ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.

А група з 12 держав, які входять до формату Нордично-Балтійської вісімки "плюс", домовилась посилити моніторинг за суднами, які можуть входити до так званого тіньового флоту Росії.

17 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про нові санкції проти 20 танкерів, які незаконно перевозили російську нафту.