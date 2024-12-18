В ЕС уже готовят 16-й пакет санкций против России

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект следующего пакета санкций против России уже готовится.

Об этом она заявила во время пленарного заседания Европейского парламента, пишет "Европейская правда"

Во время пленарного заседания Европейского парламента президент Еврокомиссии отметила, что следующий пакет санкций против России уже готовится.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что более трети бюджета России сегодня идет на военные расходы – это экономика войны. Следовательно, по ее словам, очень важно подорвать потенциальные доходы главы Кремля Владимира Путина.

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"На прошлой неделе мы приняли наш 15-й пакет санкций. Он включает меры против российского теневого флота и обходных каналов, а 16-й пакет уже готовится", – сказала она.

Президент Еврокомиссии отметила, что санкции негативно влияют на российскую экономику.

"Рубль находится на самом низком уровне с начала войны, несмотря на массированные контрмеры российского Центрального банка. Инфляция достигла 70% в некоторых секторах российской экономики", – отметила она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС посылает очень четкий сигнал Кремлю: "чем дольше продолжается война, тем выше цена для российской экономики".

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк ожидает, что его представят странам-членам ЕС в январе 2025 года.

Напомним, Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.

А группа из 12 государств, входящих в формат Нордично-Балтийской восьмерки "плюс", договорилась усилить мониторинг за судами, которые могут входить в так называемый теневой флот России.

17 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новых санкциях против 20 танкеров, которые незаконно перевозили российскую нефть.