Генсек Ради Європи відвідає Грузію 18 грудня

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прибуде до Тбілісі 18 грудня.

Про це повідомили на сайті Ради Європи, передає "Європейська правда".

Берсе у Грузії супроводжуватимуть генеральний директор з прав людини та верховенства права Маттео Мекаччі і генеральна директорка з питань демократії та людської гідності Мар'я Руотанен.

Як зазначається, метою візиту є забезпечення умов для подальшої співпраці між Радою Європи та Грузією у повній відповідності до цінностей та принципів Організації.

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У заяві зазначили, що як держава-член Ради Європи з 1999 року Грузія зобов'язана поважати її фундаментальні зобов'язання: демократію, захист прав людини та верховенство права. Ці принципи, закріплені в Статуті Ради Європи і покладені в основу Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ), мають важливе значення для стабільності і миру в Європі.

Берсе мав можливість повторити це послання з усією чіткістю під час нещодавніх телефонних розмов з президенткою країни Саломе Зурабішвілі та главою уряду Іраклієм Кобахідзе.

"У нинішньому напруженому і тривожному контексті Рада Європи закликає всі сторони уникати будь-якої ескалації напруженості. Вона закликає владу утримуватися від непропорційного застосування сили і поважати фундаментальні свободи, зокрема свободу вираження поглядів і зібрань", – додали в заяві.

На початку грудня президенти Литви, Латвії та Естонії – Гітанас Науседа, Едгарс Рінкевичс та Алар Каріс – обговорили можливість спільного візиту до Грузії у грудні.

Науседа вважає, що візит до Грузії, охопленої політичною кризою, має бути скоординований на рівні Європейського Союзу.