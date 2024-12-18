Генсек Совета Европы посетит Грузию 18 декабря

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибудет в Тбилиси 18 декабря.

Об этом сообщили на сайте Совета Европы, передает "Европейская правда".

Берсе в Грузии будут сопровождать генеральный директор по правам человека и верховенства права Маттео Мекаччи и генеральный директор по вопросам демократии и человеческого достоинства Марья Руотанен.

Как отмечается, целью визита является обеспечение условий для дальнейшего сотрудничества между Советом Европы и Грузией в полном соответствии с ценностями и принципами Организации.

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В заявлении отметили, что как государство-член Совета Европы с 1999 года Грузия обязана уважать его фундаментальные обязательства: демократию, защиту прав человека и верховенство права. Эти принципы, закрепленные в Уставе Совета Европы и положенные в основу Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), имеют важное значение для стабильности и мира в Европе.

Берсе имел возможность повторить это послание со всей четкостью во время недавних телефонных разговоров с президентом страны Саломе Зурабишвили и главой правительства Ираклием Кобахидзе.

"В нынешнем напряженном и тревожном контексте Совет Европы призывает все стороны избегать любой эскалации напряженности. Он призывает власти воздерживаться от непропорционального применения силы и уважать фундаментальные свободы, в частности свободу выражения мнений и собраний", – добавили в заявлении.

В начале декабря президенты Литвы, Латвии и Эстонии – Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис – обсудили возможность совместного визита в Грузию в декабре.

Науседа считает, что визит в Грузию, охваченную политическим кризисом, должен быть скоординирован на уровне Европейского Союза.